Oficial | Queda prohibido tener perros y gatos de forma habitual en balcones, terrazas y sótanos: las multas alcanzan los 50.000 euros

La Ley de Bienestar Animal ya se encuentra en vigor en España e incorpora nuevas obligaciones para quienes conviven con mascotas. La normativa establece que los perros y gatos no podrán permanecer de forma habitual en balcones, terrazas, azoteas, patios, trasteros o sótanos, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de bienestar para los más de 15 millones de animales de compañía registrados en el país.

Es oficial | La Ley de Bienestar Animal prohíbe pasear a las mascotas de esta manera: estas son las reglas obligatorias para no recibir sanciones (foto: archivo).

Además de fijar restricciones sobre los lugares donde pueden permanecer las mascotas, la ley también endurece las sanciones económicas para quienes incumplan las normas.

En los casos considerados graves, las multas pueden alcanzar los 50.000 euros, mientras que las infracciones más severas llegan hasta los 200.000 euros.

¿Qué espacios quedan prohibidos para perros y gatos?

La legislación establece que está prohibido mantener de forma habitual a perros y gatos en balcones, terrazas, azoteas, patios, trasteros o sótanos . La medida busca evitar que los animales permanezcan aislados en espacios que no reúnen las condiciones necesarias para su bienestar y desarrollo.

La legislación establece que está prohibido mantener de forma habitual a perros y gatos en balcones, terrazas, azoteas, patios, trasteros o sótanos

La prohibición también alcanza a los vehículos cuando las mascotas permanecen en su interior en condiciones que puedan comprometer su salud o seguridad. Según la normativa, los animales deben integrarse en los espacios habitables de la vivienda y recibir los cuidados adecuados de manera permanente.

La ley también regula el tiempo que las mascotas pueden permanecer sin supervisión. Como regla general, ningún animal de compañía puede quedarse solo durante más de tres días consecutivos. En el caso de los perros, el límite es mucho más estricto: no pueden permanecer solos más de 24 horas consecutivas.

¿Qué multas contempla la nueva Ley de Bienestar Animal?

El régimen sancionador distingue distintos niveles de infracciones. Mantener de forma habitual a perros o gatos en balcones, terrazas, patios, azoteas, sótanos o espacios similares constituye una infracción grave, ya que supone una omisión de los cuidados básicos necesarios para garantizar el bienestar del animal.

Ley de Bienestar Animal: ¿cómo se deberá pasear a las mascotas desde ahora? (foto: archivo).

En estos casos, las sanciones económicas oscilan entre 10.001 y 50.000 euros. Cuando las conductas ponen en grave riesgo la integridad o la vida de la mascota, las multas pueden ascender hasta 200.000 euros, de acuerdo con el régimen previsto por la Ley de Bienestar Animal.

Las autoridades recomiendan revisar las condiciones en las que viven los animales de compañía y evitar que permanezcan de forma continuada en espacios exteriores o confinados que no estén acondicionados para su bienestar, con el fin de cumplir la normativa y evitar sanciones.