La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este jueves, 6 de agosto de 2026 es de 4,46 euros y documentan un total de 112.800 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,27%.

En los últimos 10 días, Mapfre presentó una ligera tendencia alcista, con 6 jornadas de avance y 4 de retroceso, alternando rachas y cerrando con impulso tras dos sesiones positivas.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 8.77%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 21.01%. Dado que el 8.77% es menor que el 21.01%, esto indica que el comportamiento de Mapfre ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con su volatilidad anual.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de considerar todos sus gastos, la ganancia final es de 967.50M, reflejando el fondo de inversión disponible.

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La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora multinacional española del Ibex 35 con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica al seguro y reaseguro y ofrece pólizas y servicios de Autos, Salud, Hogar, Vida y Empresas, además de productos de ahorro e inversión.

Su línea de negocio se organiza en Seguros (Vida y No Vida), MAPFRE RE (reaseguro) y gestión de activos. Datos de interés: líder en España, fuerte presencia en Latinoamérica y Europa, amplia red comercial y la Fundación MAPFRE impulsa acción social y cultural.