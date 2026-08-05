Dinamarca estrenó oficialmente su nuevo servicio militar obligatorio e igualitario, una reforma aprobada en 2024 que amplía la duración de la conscripción de cuatro a once meses. Desde ahora, todos los hombres y mujeres deberán registrarse al cumplir los 18 años y podrán ser llamados a filas mediante un sorteo si no se cubren las plazas con voluntarios.

Las Fuerzas Armadas danesas señalaron que la medida responde a un contexto de amenazas cada vez más cambiante y complejo. El nuevo sistema también contempla la posibilidad de que algunos reclutas sean destinados a Groenlandia, territorio autónomo del reino.

¿Cómo funcionará el nuevo servicio militar?

Todos los hombres y mujeres deberán someterse a una revisión médica al cumplir los 18 años. Una vez completado ese paso, podrán ser convocados mediante un sorteo si el número de voluntarios no resulta suficiente para cubrir el contingente anual.

Servicio Militar Obligatorio

El servicio militar tendrá una duración de once meses. Los primeros cinco estarán dedicados a la instrucción militar básica y el resto al servicio operativo. Quienes sean destinados al buque escuela Dannebrog o a unidades especializadas contra ciberataques podrán completar hasta un año de servicio.

¿Hasta qué edad es obligatorio el servicio militar en Dinamarca?

El servicio militar obligatorio e igualitario en Dinamarca se aplica a hombres y mujeres a partir de los 18 años. A esa edad, los jóvenes son convocados al Día de la Defensa (Forsvarets Dag) para realizar una evaluación médica y física y, si es necesario, participar de un sorteo para cubrir las plazas disponibles.

El contingente principal de la nueva mili igualitaria de 11 meses arrancó el 3 de agosto de 2026.

Aunque la instrucción militar activa dura aproximadamente 11 meses y se realiza durante la juventud, la obligación legal de permanecer disponible para la defensa nacional se extiende hasta los 50 años, o hasta los 60 años en el caso de mandos y oficiales.

Edades clave del sistema:

18 años: comienza la obligación de registrarse, someterse a la evaluación médica y física y participar del sorteo si las plazas no se cubren con voluntarios.

Hasta los 32 años: es posible incorporarse de forma voluntaria para realizar el servicio militar.

Hasta los 50 años: los ciudadanos aptos permanecen en la reserva legal para la defensa nacional.

Hasta los 60 años: el límite se amplía para mandos y oficiales.

¿Dónde podrán ser destinados los reclutas?

Tras la formación inicial, los nuevos soldados podrán ser enviados a distintos cuarteles de Dinamarca, incluido el territorio autónomo de Groenlandia. También podrán integrarse en la Armada o participar en la misión de la OTAN en Letonia, aunque el servicio fuera del país será voluntario.

Las fuerzas armadas obligarán a todos los nacidos en 2007 a quitarse la barba y las patillas para entrar al servicio militar en agosto Imagen generada con Gemini IA

El Gobierno danés adelantó un año la entrada en vigor de esta reforma, prevista inicialmente para 2027. Además, el objetivo a medio plazo consiste en aumentar el número anual de reclutas de 4500 a 6500 para reforzar la capacidad defensiva del país.