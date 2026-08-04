En la apertura de mercados de este martes, 4 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 12,6 euros y registran un volumen de 121246 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,56% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA osciló con un tramo medio de tres caídas consecutivas y una recuperación posterior; el balance final es neutro (5 subidas y 5 bajadas), con volatilidad moderada y sin tendencia clara.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de CaixaBank ha alcanzado un 46.39%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual registrada de 25.08%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el corto plazo es inestable, con muchas variaciones en su precio. Esta discrepancia sugiere que los inversores están experimentando un mayor riesgo en su inversión reciente en comparación con la estabilidad que ha mostrado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,3 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Al considerar todos los gastos, la ganancia final se eleva a 5.79B, que corresponde al fondo de inversión disponible después de realizar todas las deducciones necesarias.

La historia de CaixaBank

CaixaBank, S.A. es un banco español del Ibex 35 con sede social en Valencia y sede operativa en Barcelona. Se dedica a la banca universal y presta servicios financieros a particulares, pymes y grandes corporaciones.

Produce y comercializa cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos, seguros y soluciones de pago; sus líneas de negocio son banca minorista, empresas e institucional, gestión de activos, seguros y banca privada. Datos de interés: es de los mayores bancos por activos tras la fusión con Bankia (2021), con gran red de oficinas y cajeros, fuerte apuesta digital (CaixaBankNow e imagin) y principal accionista la Fundación Bancaria “la Caixa” vía CriteriaCaixa.