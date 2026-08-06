La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este jueves, 6 de agosto de 2026 es de 42,05 euros y documentan un total de 11.393 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,98%.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró una tendencia ligeramente alcista: seis jornadas de subida frente a cuatro de caída, con una racha de avances a mitad de periodo, un breve retroceso posterior y un cierre en recuperación.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana se sitúa en 15.35%, mientras que su volatilidad anual es de 19.71%. Al comparar ambas cifras, se puede observar que 15.35% es menor que 19.71%, lo que indica que el comportamiento de Endesa ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con el último año.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,36 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, sin incluir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final asciende a 1.89B, permitiendo así la formación de un fondo de inversión.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española del Ibex 35 con sede en Madrid y perteneciente al Grupo Enel. Opera principalmente en España y Portugal, incluidas redes y sistemas insulares.

Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas, produciendo energía renovable (eólica, solar e hidráulica) y convencional (nuclear y ciclos combinados). Sus líneas de negocio abarcan Endesa Generación, e-distribución, Endesa Energía y Endesa X; datos de interés: fundada en 1944, principal accionista Enel y una base de más de 10 millones de clientes.