En la apertura de mercados de este martes, 9 de junio de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 10,67 euros y registran un volumen de 523109 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,66% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander alternó subidas y bajadas casi a diario, sin tendencia definida; tras dos descensos seguidos al final, rebotó en la última sesión y el balance quedó equilibrado.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Banco Santander se ha situado en un 15.86%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 29.35%. Dado que el 15.86% es menor que el 29.35%, podemos concluir que su comportamiento en el último año ha sido mucho más estable, con menos variaciones en comparación con su desempeño a largo plazo.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,03 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera global española, integrante del Ibex 35, con sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid) y domicilio social en Santander (Cantabria). Se dedica a la prestación de servicios financieros: banca minorista y comercial, banca corporativa y de inversión, gestión de activos, seguros y pagos; no produce bienes físicos, sino productos y soluciones financieras.

Sus principales líneas de negocio incluyen banca de particulares y empresas, financiación al consumo (Santander Consumer Finance), servicios de pagos (PagoNxt) y banca digital (Openbank). Fundado en 1857, es uno de los mayores bancos de Europa por capitalización y tiene presencia significativa en Europa y América (España, Reino Unido, Portugal, Polonia; Brasil, México, Chile, Argentina y Estados Unidos), con un fuerte enfoque en digitalización y banca responsable.