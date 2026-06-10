En la apertura de mercados de este miércoles, 10 de junio de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 10,6 euros y registran un volumen de 628155 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 1,11% en comparación con el día pasado.

La cotización de Banco Santander mostró oscilaciones alternas al principio, pero predominó el sesgo bajista, con tres jornadas consecutivas a la baja antes de un rebote final; el balance neto de los 10 días es negativo.

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, Banco Santander ha presentado una volatilidad del 17.34%. Comparando esta cifra con su volatilidad anual del 29.35%, podemos concluir que la volatilidad semanal es significativamente menor. Esto indica que, a corto plazo, su comportamiento es mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,03 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera global española, integrante del Ibex 35, con sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid) y domicilio social en Santander (Cantabria). Se dedica a la prestación de servicios financieros: banca minorista y comercial, banca corporativa y de inversión, gestión de activos, seguros y pagos; no produce bienes físicos, sino productos y soluciones financieras.

Sus principales líneas de negocio incluyen banca de particulares y empresas, financiación al consumo (Santander Consumer Finance), servicios de pagos (PagoNxt) y banca digital (Openbank). Fundado en 1857, es uno de los mayores bancos de Europa por capitalización y tiene presencia significativa en Europa y América (España, Reino Unido, Portugal, Polonia; Brasil, México, Chile, Argentina y Estados Unidos), con un fuerte enfoque en digitalización y banca responsable.