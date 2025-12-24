"Es la cesta navideña más cara de la historia de España”

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en España los precios de los alimentos más habituales para Navidad han subido un 10,3% de media en menos de un mes. Aunque este aumento es considerado “notable”, es inferior al del año pasado, cuando fue del 12,3%.

En el tercer y último control de precios navideños por parte de la OCU el organismo ha analizado 16 productos muy demandados en mercados municipales, supermercados y grandes superficies de Albacete, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia. Luego de realizar las medidas correspondientes, se ha determinado que los aumentos son “notables” en la mayoría de alimentos navideños.

Debido a estos nuevos valores, el PP ha pedido este miércoles la comparecencia en el Senado del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para explicar por qué el crecimiento económico no ha llegado a las familias españolas. Según el partido presidido por Feijóo, estas navidades el país se enfrenta a “la cesta de la compra más cara de nuestra historia”.

¿De cuánto son los aumentos para los productos navideños?

Los aumentos en todos los precios navideños proyectados para 2025

Según el observatorio de precios de Navidad de la organización de consumidores OCU, los productos típicos navideños han subido de media en torno a un 5 % respecto a 2024, aunque en una década se han encarecido alrededor de un 57 %.

La portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, ha registrado también una pregunta escrita al ministro sobre si cree que la evolución de la economía permite a las familias españolas poder hacer frente a la cesta de la compra en Navidad.

En un comunicado, García ha denunciado que los españoles se enfrentan a la “Navidad más cara de la historia” y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “hacer caja con la inflación recaudando más, mientras los españoles se aprietan el cinturón y hacen malabares cada día”.

Alicia García, portavoz de PP y las críticas del partido contra Pedro Sánchez Mariscal

¿Cuáles son los productos navideños que más han aumentado su precio en el último mes?

Según los estudios realizados por la OCU, Las mayores subidas de precio se observan en los percebes (+56%), las almejas (+43%), la pularda entera (+26%), la merluza al corte (+20%) y el besugo (+17%).

También se han encarecido el pavo entero (+8%), las angulas (+8%), el jamón ibérico de cebo (+6%), el redondo de ternera (+6 %), los langostinos congelados (+4%), el cordero en cuartos (+3%) y la lubina (+2%).

La OCU ha señalado que seis alimentos han alcanzado máximos históricos, en concreto el jamón ibérico de cebo al corte (71,71 euros por kilo), el cordero lechal (23,85 euros por kg), el redondo de ternera (21,34 euros por kg), el pavo entero (7,21 euros por kg), la granada (3,19 euros por kg) y la piña (1,89 euros por kg).

La organización ha recomendado ofertas puntuales y valorar la compra de productos congelados, habitualmente más económicos; además de constatar que, pese a las subidas, la carne de ave sigue siendo la opción cárnica más asequible dentro de la cesta navideña.

Fuente: EFE