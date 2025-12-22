TOLEDO, 22/12/2025.- Una administración de Toledo celebra la venta del número 41.716, un quinto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. EFE/Ismael Herrero

La suerte ha vuelto a sonreír en Madrid con el Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad. El número 79.432 ha dejado millones de euros repartidos entre asociaciones, barrios y municipios madrileños.

Una de las historias más destacadas es la de la Asociación Isegoría, que distribuyó 740 participaciones del Gordo de Navidad a cuatro euros. El sorteo volvió a confirmar que Madrid es uno de los grandes focos de la Lotería de Navidad.

El Gordo de Navidad llega a Madrid con 740 participaciones

CAZORLA (JAÉN), 22/12/2025.- La lotera María José Yuste felicita a Teodoro Nieto, conocido como 'Lolo' el guarda forestal de Cazorla (Jaén). Cincuenta de los 1.200 décimos del cuarto premio del sorteo de la Lotería de Navidad, que ha caído en el 78.477, vendidos en la administración número 1 de Cazorla (Jaén) -un millón de euros- han viajado hasta Almuñécar (Granada) a través de un lotero discapacitado muy conocido en el municipio de la costa tropical granadina. EFE/José Manuel Pedrosa Fuente: EFE José Manuel Pedrosa

El Gordo de Navidad, el número 79.432, dotado con cuatro millones de euros por serie, también ha tenido un impacto directo en Madrid. La Asociación Isegoría, un espacio de socioeconomía, arte y cultura, compró los décimos en una administración de la calle Ricardo Ortiz y los repartió entre socios y amigos.

El representante de la asociación, José Iglesias, explicó a EFE que todos los años juegan participaciones para los “socios y amigos” y que “tenía el presentimiento de que iba a terminar en dos”. Según detalló, se vendieron 740 participaciones, cada una a cuatro euros, lo que permitió repartir el Gordo de Navidad entre decenas de personas.

Iglesias relató cómo vivió el momento del premio: “He visto que caía en dos y luego me he llevado la sorpresa de que tenía todos los números”. Además, confirmó que él mismo es uno de los agraciados porque llevaba “bastantes participaciones”.

La administración de Ricardo Ortiz y la emoción del primer Gordo

Hasta el distrito madrileño de Ciudad Lineal llegó el Gordo de Navidad gracias a la administración ubicada en el número 8 de la calle Ricardo Ortiz. En este punto de venta se consignaron 160 décimos del número 79.432, que repartieron 64 millones de euros .

Esther, lotera desde hace dieciséis años, celebró haber vendido su primer Gordo de Navidad y aseguró que tenía la intuición de que el número “acabaría en 2”. Sin embargo, aclaró que el décimo llegó a la administración por casualidad, ya que no estaba abonado.

Entre los agraciados se encuentra Gladis, vecina procedente de Ecuador, que confesó ante los periodistas “estar en las nubes” al conocer que podía haber sido premiada. Según relató, era la “primera vez” que jugaba a la Lotería de Navidad.

Madrid reparte todos los grandes premios del sorteo

La suerte cayó por doquier en Madrid durante el Sorteo Extraordinario de Navidad. El segundo premio se vendió íntegramente en el barrio de Chueca, en la administración de la calle Barquillo número 10, con el número 70.048 y un premio de 125.000 euros por décimo.

Raquel Méndez, trabajadora de la administración, declaró que entregar este premio supone “salir por la puerta grande” y destacó que coincidió con el día de su cumpleaños. El tercer premio también se dejó ver en el centro de Madrid, con ventas en la calle Arenal y la Plaza Isabel II.

Además, varios quintos premios se repartieron en calles cercanas a la Puerta del Sol, como Alcalá, Carrera de los Jerónimos, Narváez y El Carmen. De este modo, Madrid volvió a confirmar su protagonismo en el Gordo de Navidad y el resto de los grandes premios.

San Lorenzo, Getafe y Torrejón también celebran el Gordo

MELILLA, 22/12/2025.- La suerte en el Sorteo Extraordinario de Navidad ha sonreído por fin a la ciudad autónoma de Melilla, que ha repartido 315.000 euros con las últimas cifras del segundo premio cantado este lunes en el Teatro Real, el 70.048. EFE/Giner Fuente: EFE Giner

La fortuna no se limitó a la capital y alcanzó a otros municipios madrileños. San Lorenzo de El Escorial recibió el tercero, un cuarto y un quinto premio, en dos administraciones distintas. Desde una de ellas afirmaron estar “muy contentos con el resultado”.

En Getafe, la administración número 18 vendió 50 series de uno de los cuartos premios y repartió diez millones de euros. Torrejón de Ardoz también celebró un quinto premio, el número 94.273, que dejó casi 2,5 millones de euros entre los agraciados.

La Comunidad de Madrid ha sido premiada con casi todos los grandes premios del Sorteo Extraordinario de Navidad, consolidando su papel clave en el reparto del Gordo de Navidad.

Bimba y Lola reparte el segundo premio entre sus empleados en toda España

Acostumbrada a ser noticia por sus colecciones de moda, Bimba y Lola lo ha sido este lunes por otra muy distinta, la de los décimos que se repartieron sus empleados en toda España. Especialmente en su sede de Vigo, donde han tocado cerca de 97 millones de euros tras salir el número 70.048, correspondiente al segundo premio del Sorteo Extraordinario de Navidad.

La firma, que tiene 20 años, fue fundada en 2005 por las hermanas Uxía y María Domínguez, sobrinas del diseñador Adolfo Domínguez. Hace solo unos meses trasladó sus oficinas centrales al inmueble de la Avenida de Madrid, donde trabajan decenas de personas.

Allí, pasadas las 09:21 horas, se produjo primero un murmullo, después la algarabía y, por último, el éxtasis cuando se confirmó que la fortuna había sonreído a los trabajadores.

Cada décimo del segundo premio supone 125.000 euros, mientras que las participaciones de cinco euros adquiridas por los empleados otorgan más de 31.000 euros.

La suerte también alcanzó a los becarios. Una joven celebrará su cumpleaños con unos cuantos miles de euros más, en la que fue la primera vez que jugaba a la Lotería de Navidad: “Algunos empezaron a gritar y lo comprobamos en el ordenador. No me lo creía”.

Cuándo y cómo cobrar los premios de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Navidad concluyó a las 13:35 horas tras más de cuatro horas de reparto de premios. Los pagos comienzan una vez finalizadas las verificaciones y procesos informáticos habituales.

Los premios inferiores a 2000 euros por décimo se pueden cobrar en los puntos de venta de Loterías , en efectivo o mediante Bizum. Los importes iguales o superiores a 2000 euros se cobran en entidades financieras autorizadas.

Según explicó a EFE Vicent Josep Sorrenti Costa, profesor de Derecho de la Universidad Internacional de Valencia, “se trata de una cuestión de prueba” cuando el décimo se comparte. Lo importante es dejar constancia verificable del acuerdo entre los participantes.