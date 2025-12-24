Realizar transferencias de dinero entre familiares es una práctica común, ya sea para ayudar a un ser querido, adelantar parte de una herencia o simplemente hacer un regalo. Sin embargo, estas operaciones no están exentas de supervisión por parte de la Agencia Tributaria y de cara a Navidad muchos se preguntan los limites.

En España, cualquier cantidad entregada sin contraprestación puede considerarse una donación y estar sujeta a impuestos, por lo que es importante conocer las normativas vigentes para evitar sanciones estas fiestas.

Cuánto dinero puedo dar a un familiar en Navidad sin declararlo a Hacienda

Cualquier transferencia de dinero o bienes sin contraprestación se considera una donación y está sujeta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, incluso si fue “un regalo de Navidad”. No existe una cantidad mínima exenta; incluso pequeñas sumas podrían ser objeto de tributación.

Cualquier transferencia sin contraprestación está sujeta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones(Fuente: Shutterstock)

Las entidades bancarias deben informar a Hacienda de los movimientos en efectivo que superen los 3000 euros. Para transferencias bancarias, el límite es de 10.000 euros. Operaciones superiores a 6000 euros pueden ser objeto de análisis por parte de la Agencia Tributaria, según la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Independientemente de estos límites, cualquier donación debe ser declarada y tributar según las normativas autonómicas. Las sanciones por no declarar una donación pueden oscilar entre 600 euros y hasta el 50% del valor de la donación no declarada.

Qué se debe tener en cuenta para cada región

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones está cedido a las comunidades autónomas, lo que significa que cada región aplica sus propias reducciones y bonificaciones. En algunas regiones, como Madrid, las donaciones entre familiares directos pueden beneficiarse de una bonificación del 99%, lo que reduce significativamente la carga fiscal.

Por otro lado, regiones como Cataluña o Asturias, los impuestos pueden ser mucho más elevados, llegando a representar un porcentaje considerable del monto donado.

Antes de realizar una donación, es fundamental conocer la normativa específica de la comunidad autónoma donde resida el donatario. Dependiendo del lugar, puede ser más conveniente estructurar la entrega del dinero de forma escalonada o explorar otras opciones legales para optimizar la carga tributaria.

Cada región aplica sus propias reducciones y bonificaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones(Fuente: Shutterstock)

Cómo evitar sanciones de Hacienda por dar regalos navideños

Para evitar problemas con Hacienda al realizar una donación, se aconseja:

Formalizar la donación : documentar la transferencia mediante un contrato o escritura pública que detalle las partes involucradas, la cantidad y las condiciones de la donación.

Presentar el modelo 651 : este formulario debe ser presentado ante la Agencia Tributaria de la comunidad autónoma correspondiente en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la realización de la donación.

Conservar justificantes: guardar todos los documentos que acrediten la procedencia y destino del dinero, así como la relación entre el donante y el receptor.

Aunque no existe una cantidad mínima exenta de declarar, es fundamental estar al tanto de las obligaciones fiscales y actuar con transparencia para evitar posibles sanciones. Si tienes dudas, es recomendable consultar con un asesor fiscal o con la Agencia Tributaria de tu comunidad autónoma.