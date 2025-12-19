Una Navidad más cara: la inflación empuja a ajustar el menú y buscar alternativas más baratas.

La inflación, aunque contenida respecto a años anteriores, sigue preocupando a los españoles, que este 2025 compensarán la compra de productos navideños “premium” más caros con opciones más económicas en un intento de controlar el gasto.

A las puertas de las fiestas navideñas, los precios en alimentación subieron el 2,8% anual en noviembre, por encima del 1,7 % del mismo mes de 2024, pero por debajo del 9% de 2023 y el 15,3% de 2022, según datos oficiales.

Los precios en alimentación subieron el 2,8% anual en noviembre, por encima del 1,7 % del mismo mes de 2024.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya ha advertido de una primera subida del 5,1% en el precio de los alimentos típicos navideños y otra después del 3,9% durante la primera quincena de diciembre.

Estos aumentos se suman al incremento acumulado del 57 % en una década, lo que “está forzando a los consumidores a replantearse sus compras” ante una Navidad “sensiblemente más cara, especialmente en los productos más tradicionales del menú festivo”, ha apuntado a Efeagro la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu.

Se observa una “polarización” de la cesta navideña, con subidas “muy fuertes” en artículos ‘premium’ y la sustitución de productos tradicionales por opciones más económicas entre quienes priorizan la relación calidad-precio.

Preocupación por los precios

En las últimas dos semanas han subido sobre todo los percebes (+29,9%), la pularda entera (+15,3%) y las angulas (+11,5%), mientras están en máximos el jamón ibérico de cebo al corte, el cordero lechal, el redondo de ternera, la lubina, el pavo entero, la granada y la piña.

La carne de ave, a pesar de estar más cara por el posible impacto de la gripe aviar -que se nota principalmente en los huevos-, sigue más barata que otros productos cárnicos, mientras que frutas y verduras suelen bajar de precio, según la OCU, que calcula que este año cada español gastará 132 euros en las cenas navideñas.

La portavoz ha considerado que los consumidores son “cada vez más estratégicos”, pues “comparan precios, buscan promociones, adelantan compras y ajustan el menú” para controlar el presupuesto y esquivar los precios de diciembre, sobre todo en las carnes y los mariscos.

Ese tipo de estrategias las recoge un reciente informe de la patronal de gran consumo Aecoc, que destaca que el 52% de los hogares llega justo a final de mes, con la inflación como principal preocupación, y que el 71% de los españoles gastará igual o más que en las navidades de 2024.

Por su parte, los fabricantes y distribuidores tienen unas expectativas para la campaña navideña más favorables que en 2024, y la mitad de las empresas creen que mejorarán sus resultados.

Previsiones en la distribución

La campaña navideña sigue la tendencia de años anteriores, con presupuestos bastante estables y un consumo similar, ha asegurado la portavoz de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Nuria Cardoso.

Entre los productos más demandados se mantienen los frescos como pescados, mariscos, carnes premium, jamón y embutidos, además de turrones y dulces.

Las comidas y cenas se están volviendo más ligeras, acompañadas de productos ‘gourmet’; también conviven dulces típicos españoles (turrones, mazapanes y mantecados) con otros internacionales (panetones y calendarios de adviento), según la portavoz.

Una campaña que empieza en verano y más listo para llevar

Para atender la alta afluencia en los días previos a las fiestas y la demanda de productos muy específicos, los supermercados trabajan desde verano y, especialmente, desde principios de otoño para preparar con los proveedores y casi 400 plataformas el cambio “escalonado” de los lineales a partir de octubre.

Según la cadena Aldi, el 53% de los hogares incluye pescados y mariscos en sus celebraciones; la mitad repite cada año los mismos platos principales; y el asado sigue siendo el más recurrente a nivel nacional.

Este año, un tercio de las familias tiene previsto incluir platos preparados en el menú, once puntos más que hace cinco años, y el supermercado se ha consolidado como la primera opción de compra.

Las cadenas quieren aprovechar el tirón: algunas como Carrefour y Aldi apuestan por su gama ‘gourmet’; Mercadona, El Corte Inglés y DIA impulsan los platos preparados navideños; y Lidl concentra sus esfuerzos en estas fechas de “mucho movimiento”, entre otras.

Fuente: EFE