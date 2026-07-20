La Seguridad Social recortará un 10% la pensión a los trabajadores que hayan cotizado más de 41 años si adelantan su jubilación

Los trabajadores que hayan cotizado más de 41 años tampoco quedarán exentos de los recortes en la pensión si optan por la jubilación anticipada voluntaria. La Seguridad Social mantiene los coeficientes reductores que disminuyen el importe de la prestación en función de los años cotizados y del tiempo que se adelante el retiro.

Aunque quienes acumulan una trayectoria laboral más extensa reciben una penalización inferior a la de quienes han cotizado menos tiempo, la reducción puede rondar el 10% si adelantan su jubilación cerca de dos años. En cambio, el recorte máximo alcanza el 21% para quienes acreditan menos de 38 años y seis meses de cotización y deciden retirarse con la máxima antelación permitida.

¿Cómo funcionan los coeficientes reductores?

La jubilación anticipada voluntaria permite dejar de trabajar hasta dos años antes de la edad ordinaria, siempre que se cumplan los requisitos mínimos de cotización establecidos por la Seguridad Social. Sin embargo, esa decisión implica una reducción permanente de la pensión que se calcula mediante coeficientes reductores.

El porcentaje aplicado depende de dos factores: los años cotizados y el número de meses que el trabajador adelante su retiro. Cuanto mayor sea la carrera de cotización, menor será el recorte, aunque este no desaparece incluso para quienes superan los 41 años de aportes.

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En el caso de quienes han cotizado más de 41 años y seis meses, la reducción puede situarse en torno al 10% si anticipan la jubilación durante un periodo cercano al máximo permitido. Para carreras laborales más cortas, las penalizaciones aumentan progresivamente hasta alcanzar el 21%.

¿Por qué se mantienen estas penalizaciones?

La continuidad de estos recortes ha generado críticas de asociaciones de jubilados y de algunos grupos políticos, que reclaman eliminar las penalizaciones para quienes acreditan más de cuatro décadas de cotización. No obstante, el Gobierno sostiene que los coeficientes son necesarios para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones.

El reciente anuncio del Gobierno de España sobre las jubilaciones y pensiones ha generado incertidumbre entre los ciudadanos. (Imagen: archivo)

Según las estimaciones citadas por la Seguridad Social, eliminar estas reducciones para los trabajadores con largas carreras de cotización tendría un coste de más de 3.300 millones de euros para las cuentas públicas. Por ese motivo, el Ejecutivo mantiene el actual modelo de jubilación anticipada, que combina la posibilidad de retirarse antes con una reducción definitiva de la prestación.