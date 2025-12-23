El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, junto al líder socialista en Cataluña Salvador Illa. EFE

Illa cierra filas con Sánchez y envía un mensaje de estabilidad política desde Cataluña. El presidente de la Generalitat descartó impactos en el Govern. Lo hizo durante el balance político del año 2025. La intervención buscó transmitir calma institucional.

El dirigente socialista afirmó que los “ataques” contra el PSOE no tendrán efectos en Cataluña. En ese marco, subrayó la solidez del Ejecutivo autonómico. Illa cierra filas con Sánchez en un contexto de creciente tensión política nacional.

Durante la comparecencia, el president reforzó su alineamiento con La Moncloa. La defensa del Gobierno central ocupó un lugar central. Illa cierra filas con Sánchez como gesto de respaldo político explícito.

Illa cierra filas con Sánchez y defiende la gestión del Gobierno

Illa cierra filas con Sánchez y se mostró “orgulloso” de su liderazgo. Destacó decisiones en política internacional. En concreto, valoró la postura ante la OTAN.

Según explicó, se siente “orgulloso” de Sánchez por “plantarse ante la exigencia de aumento de gasto en defensa planteada por EEUU a los países de la OTAN”. El gesto fue presentado como una muestra de autonomía política.

A su juicio, “el Gobierno de España funciona muy bien” y es “el mejor en quince años”. Argumentó su valoración en las cifras macroeconómicas y en un proceso de “normalización” política.

Los ataques al PSOE y el impacto en el Govern de Cataluña

Illa cierra filas con Sánchez y relativiza la tensión política actual. Atribuyó el clima de confrontación a la aprobación de la amnistía. Aseguró que los datos económicos avalan la gestión.

En ese sentido, recordó la frase “quien pueda hacer, que haga” pronunciada por José María Aznar. “Quizás aquí está el asunto”, señaló el president. El comentario apuntó a sectores críticos.

Pese a los “ataques” que, según anticipó, continuarán, garantizó que esto “no salpicará” al Govern.

Corrupción, modelo económico y críticas al PP

Preguntado por los casos que afectan al PSOE, Illa destacó la “reacción rápida, ejemplar y contundente” del partido. Defendió la respuesta interna ante denuncias de corrupción y acoso.

También comparó modelos económicos regionales. Aseguró que Cataluña “está por encima” de Madrid en crecimiento . Criticó un modelo que genera prosperidad “muy concentrada”.

Illa cuestionó a Isabel Díaz Ayuso por ese enfoque. Reivindicó un desarrollo más equilibrado. La economía volvió a ser eje del discurso político.

ERC insta a Sánchez e Illa a apoyar su propuesta del IRPF si quieren negociar presupuestos. (Fuente: archivo). Fuente: EFE Chema Moya

Extremadura, Vox y el adelanto electoral fallido

Illa analizó los resultados en Extremadura y admitió que “no han sido buenos” para el PSOE. Reconoció la dimisión de Miguel Ángel Gallardo. Aun así, cargó contra el PP.

Según sostuvo, al PP “le ha salido el tiro por la culata” con el adelanto electoral. Señaló que María Guardiola dependerá más de Vox. La estrategia fue definida como errónea.

“El resultado ha sido completamente fallido” porque “el tacticismo nunca da buenos réditos”, afirmó. Recordó que los electores “han dado el doble de apoyo a Vox”. Concluyó que “para este viaje no hacían falta tantas alforjas”.