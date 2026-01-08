El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 situará a Álava como el territorio privilegiado de Euskadi para observar este fenómeno astronómico. El evento cruzará la península Ibérica de oeste a este y será el primero completamente visible en España desde hace más de un siglo.

Según datos confirmados por especialistas, la práctica totalidad del territorio alavés quedará bajo la franja de totalidad. Esto convierte a Álava en un punto estratégico dentro del mapa europeo del eclipse solar total de 2026.

El interés científico y turístico por el eclipse solar ya genera movimiento en el sector hotelero y en comunidades de observadores especializados.

Álava, el punto clave para ver el eclipse solar total de 2026

En el País Vasco, Álava será el territorio donde mejor se apreciará el eclipse solar total. En Bizkaia, el fenómeno será parcial en el este y total en el oeste, mientras que Gipuzkoa quedará mayoritariamente fuera de la franja completa.

Virginia García, del Departamento de Astronomía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, explicó a EFE que en Gipuzkoa será necesario desplazarse hacia Arrasate para verlo en su plenitud. En San Sebastián, detalló, el disco solar se cubrirá en un “99,8 %” , “que no está mal pero ya no será un eclipse total”.

Esta diferencia convierte a Álava en el lugar más seguro para quienes busquen la experiencia completa del eclipse solar de 2026 sin desplazamientos adicionales.

Qué se verá durante el eclipse solar total en Euskadi

La especialista explicó que la clave del eclipse total es el oscurecimiento completo del cielo. “La diferencia es que se llegue a oscurecer completamente el cielo y puedas ver la corona solar o que no termine de hacerlo y no puedas ver esta corona”, relató.

Durante el instante de totalidad, el día se transformará en noche. Será posible observar la corona solar y prescindir momentáneamente de las gafas especiales. “También se podrá ver algún planeta que esté cerca del sol en ese momento como Júpiter, por ejemplo. Será el momento álgido del eclipse”, afirmó García.

Una vez que la Luna deje de cubrir el disco solar, será obligatorio volver a utilizar protección visual para seguir observando el fenómeno con seguridad.

Horario, duración y condiciones del eclipse solar de 2026

El eclipse comenzará cerca de Islandia y finalizará en la península Ibérica. “Prácticamente el único lugar del mundo donde tocará tierra, lo que lo hace tan especial para nosotros”, indicó la experta.

En Euskadi, la duración del eclipse solar total será breve. “El máximo de duración será en el centro de Castilla y León con aproximadamente un minuto y cuarenta segundos, mientras que en Euskadi durará medio minuto aproximadamente”, desveló.

La totalidad se producirá sobre las 20:28 horas, cuando el Sol estará muy bajo. García advirtió que será clave contar con un horizonte oeste-noroeste despejado, ya que existe el riesgo de no llegar a ver el astro.

Turismo, cazadores de eclipses y recomendaciones de seguridad

El riesgo de cielos nubosos y la limitada franja de totalidad en Euskadi hace prever que muchos aficionados se desplacen a otras zonas de España . Según García, en algunos destinos “hace más de un año que están todas las habitaciones agotadas”.

Aun así, hoteles del País Vasco ya preparan ofertas para atraer a los llamados cazadores de eclipses. Estos paquetes incluyen traslados, charlas especializadas y asesoramiento para observar el eclipse solar total de forma segura.

La experta recordó que nunca debe mirarse directamente al Sol. Comparó el efecto con el de una lupa y advirtió que las células de la retina “no son sensibles al dolor” y “no se regeneran”, por lo que el daño puede ser permanente.