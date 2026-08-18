En numerosas localidades y estaciones de servicio de España, el importe por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este martes, 18 de agosto de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,69 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,89 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,82 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros sustituyó en un -0.08% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del 0.41%.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el martes, 18 de agosto de 2026:

Madrid: 1.619 euros hasta los 2.059 euros

Barcelona: 1.659 euros hasta los 1.979 euros

Valencia: 1.599 euros hasta los 1.953 euros

Granada: 1.739 euros hasta los 1.939 euros

Ceuta: 1.654 euros hasta los 1.654 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy martes 18 de agosto en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este martes:

Madrid: desde los 1.529 euros hasta los 1.939 euros

Barcelona: desde los 1.499 euros hasta los 1.839 euros

Valencia: desde los 1.489 euros hasta los 1.849 euros

Granada: desde los 1.609 euros hasta los 1.789 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.6 euros hasta los 1.825 euros.

Málaga: desde los 1.599 euros hasta los 1.839 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.809 euros y el máximo es de 2.049 euros

Barcelona: desde 1.649 euros hasta los 1.985 euros

Valencia: desde 1.675 euros hasta los 2.019 euros

Granada: desde 1.795 euros hasta los 1.969 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):