Este martes, 18 de agosto de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 4,42 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 55.089. Esta cifra refleja una variación del 0,23% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Mapfre comenzó con dos sesiones al alza, encadenó tres caídas y después alternó movimientos hasta cerrar subiendo; el balance es neutral, con volatilidad y sin tendencia definida.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 10.01%, mientras que su volatilidad anual ha alcanzado el 20.87%. Dado que 10.01% es menor que 20.87%, podemos concluir que el comportamiento de Mapfre ha sido mucho más estable en el último año, evidenciando menos variaciones en comparación con su fluctuación anual.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de 967.50M, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora multinacional española que cotiza en el IBEX 35, con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica al seguro y al reaseguro y ofrece pólizas y soluciones de protección, ahorro e inversión, además de servicios de asistencia.

Su línea de negocio abarca Autos, Hogar, Salud, Vida y Accidentes, Empresas y Grandes Riesgos, reaseguro (MAPFRE RE) y gestión de activos y pensiones. A nivel general, está presente en más de 40 países, con liderazgo en España y Latinoamérica; fundada en 1933, destaca por su red omnicanal y su enfoque en sostenibilidad.