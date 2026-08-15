Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este sábado, 15 de agosto de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,69 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,9 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,81 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -0.72% en el precio de la gasolina y del -1.18% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España (foto: Freepik).

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el sábado, 15 de agosto de 2026:

Madrid: 1.619 euros hasta los 2.009 euros

Barcelona: 1.649 euros hasta los 1.989 euros

Valencia: 1.599 euros hasta los 1.953 euros

Granada: 1.689 euros hasta los 1.934 euros

Ceuta: 1.654 euros hasta los 1.654 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy sábado 15 de agosto en España?

Durante este sábado, 15 de agosto de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.529 euros hasta los 1.919 euros

Barcelona: desde los 1.489 euros hasta los 1.839 euros

Valencia: desde los 1.489 euros hasta los 1.849 euros

Granada: desde los 1.579 euros hasta los 1.765 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.629 euros hasta los 1.815 euros.

Málaga: desde los 1.599 euros hasta los 1.839 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.789 euros y el máximo es de 2.029 euros

Barcelona: desde 1.649 euros hasta los 1.975 euros

Valencia: desde 1.65 euros hasta los 2.015 euros

Granada: desde 1.799 euros hasta los 1.935 euros

¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los conductores para ahorrar combustible en el automóvil: