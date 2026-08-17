Los autónomos que trabajan con dinero en metálico están bajo un mayor control de la Agencia Tributaria en España. Hacienda dispone de información sobre ingresos, retiradas y cobros en efectivo realizados a través de entidades financieras cuando superan determinados importes.

El control financiero se ha reforzado con los cambios aplicados desde 2026 a las obligaciones de información de bancos y otras entidades. Estos datos permiten a Hacienda contrastar los movimientos de una cuenta con los ingresos y gastos que figuran en las declaraciones fiscales de cada trabajador por cuenta propia.

Hacienda vigila los ingresos y retiradas de efectivo de los autónomos

Las entidades financieras deben comunicar a Hacienda determinadas operaciones de efectivo superiores a 3.000 euros. La obligación incluye las imposiciones y disposiciones de fondos y los cobros de documentos realizados en billetes o moneda, según el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria.

La información que recibe la Agencia Tributaria incluye datos como el importe de la operación, la fecha, el tipo de movimiento y la identificación de la persona que lo realiza. El autónomo no presenta una declaración específica por cada retirada o ingreso: es la entidad financiera la que suministra esa información a Hacienda.

A partir de ahí, la Administración puede utilizar esos datos en sus actuaciones de control. Los movimientos de efectivo pueden compararse con la facturación declarada, los ingresos de la actividad y el resto de información fiscal disponible sobre el contribuyente.

Desde septiembre, Hacienda multará a los autónomos que retiren o ingresen efectivo sin declarar a la Agencia Tributaria

¿Qué movimientos de efectivo pueden acabar en una multa?

El hecho de ingresar o retirar una cantidad elevada de dinero puede generar una multa de Hacienda. No por el importe en si, sino cuando una operación que debe estar correctamente declarada y los datos disponibles muestran una posible discrepancia con la actividad económica del autónomo.

El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2026 presta una atención especial a los negocios que utilizan efectivo de forma intensiva. La Agencia Tributaria señala entre sus objetivos de control a quienes no admiten medios de pago bancarios o realizan un uso elevado de efectivo por encima de los límites establecidos.

También se vigilan los casos en los que los movimientos económicos resultan difíciles de encajar con las rentas declaradas. En estas situaciones, Hacienda puede iniciar actuaciones de comprobación y solicitar documentación que permita justificar el origen y el destino del dinero.

El límite de 1.000 euros afecta a los pagos en efectivo

Los autónomos deben diferenciar entre retirar dinero de una cuenta, ingresarlo en el banco y utilizarlo para pagar una operación. La normativa establece un límite específico para determinados pagos en efectivo realizados cuando una de las partes actúa como empresario o profesional.

En estos casos, no pueden pagarse en metálico operaciones de importe igual o superior a 1.000 euros. El límite asciende a 10.000 euros cuando el pagador es una persona física que no tiene domicilio fiscal en España y no actúa como empresario o profesional.

El incumplimiento constituye una infracción grave. La sanción prevista es una multa del 25% de la cantidad pagada en efectivo, salvo que se aplique alguno de los supuestos de reducción establecidos por la normativa. La responsabilidad puede afectar tanto a quien paga como a quien recibe el dinero.

El nuevo marco de información financiera permite a la Agencia Tributaria disponer de más datos sobre las cuentas y operaciones de los contribuyentes. El Real Decreto 253/2025 modificó las obligaciones de información de las entidades financieras y estableció, con efectos desde el 1 de enero de 2026, nuevos sistemas de suministro de información sobre cuentas, movimientos y medios de cobro.

Para los trabajadores por cuenta propia, el control se centra así en la trazabilidad del dinero y en la correspondencia entre los movimientos financieros y la actividad que figura ante Hacienda. Los ingresos en efectivo, las retiradas y los cobros en metálico forman parte de la información que puede utilizar la Administración en sus comprobaciones.