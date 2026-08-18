La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este martes, 18 de agosto de 2026 es de 24,97 euros y fijan un total de 203.894 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,52%.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un sesgo alcista con siete subidas, dos caídas y una jornada estable, retomando tracción tras un tropiezo inicial y una pausa intermedia y cerrando con impulso positivo pese a una corrección puntual casi al final.

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana ha sido del 5.25%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 29.94%. Dado que el 5.25% es menor que el 29.94%, esto indica que el comportamiento de BBVA en la última semana es mucho más estable en comparación con su volatilidad durante el último año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,97 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa es de 10.05B, que corresponde a un fondo de inversión.

La historia de BBVA

BBVA es un grupo bancario español que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Bilbao y centro corporativo en Madrid; se dedica a los servicios financieros y ofrece productos como cuentas, préstamos, tarjetas, pagos, inversión y seguros.

Su negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, gestión de activos y seguros. Opera sobre todo en España, México, Sudamérica y Turquía; atiende a decenas de millones de clientes, surgió de la fusión BBV-Argentaria (1999, orígenes en 1857) y destaca por digitalización y sostenibilidad (ticker: BBVA).