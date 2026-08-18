La Seguridad Social posee una serie de ayudas económicas destinadas a diversas personas que no perciben los ingresos suficientes de su pensión de jubilación. En España, las mujeres jubiladas perciben, de media, 1200 euros mensuales, mientras que los hombres reciben un promedio de 1600 euros. No obstante, con el fin de reducir esta diferencia, el Gobierno otorga un complemento en determinados casos.

Este complemento se denomina complemento para la reducción de la brecha de género, el cual fue implementado en 2021; sin embargo, a partir de ahora podrá ser solicitado tanto por mujeres como por hombres que cumplan con ciertos requisitos mínimos. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo en diversas sentencias que exigen garantizar la igualdad en el acceso a este complemento.

La ayuda tiene como objetivo compensar el impacto que supone la crianza de los hijos en la trayectoria laboral. Aunque este fenómeno afecta predominantemente a las mujeres, cualquier jubilado con hijos puede solicitarla para incrementar su pensión en un máximo de 140 euros.

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Quiénes pueden pedir la ayuda de 140 euros al mes

El complemento por brecha de género constituye una prestación que se otorga hasta un máximo de cuatro hijos. Para el año 2026, se ha establecido en 36,90 euros brutos mensuales por cada hijo o hija, tras una revaloración del 2,7 % en comparación con la cuantía de 2025.

Este importe está destinado a quienes perciban una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad reconocida a partir del 4 de febrero de 2021. Para poder acceder a dicha prestación es necesario:

Estar adscrito a cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social y solicitar una pensión contributiva de jubilación, incapacidad o viudedad.

Tener hijos inscritos en el Registro Civil.

La pensión debe haber sido reconocida a partir del 4 de febrero de 2021.

Asimismo, la Seguridad Social estipula ciertas excepciones de personas que no podrán recibir el complemento. Solo uno de los dos progenitores podrá percibir el importe por los mismos descendientes y tampoco se reconocerá el derecho al padre o madre que haya sido privado de la patria potestad judicialmente ni al que haya sido condenado por violencia.

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Cómo obtener la ayuda de 140 euros destinada a jubilados

Los pensionistas que deseen percibir el complemento para la reducción de la brecha de género, deberán acceder a la plataforma de “Tu Seguridad Social” mediante cl@ve, DNI o certificado digital, o a través de la plataforma habilitada por el INSS en caso de no contar con los métodos de identificación.

En la solicitud correspondiente, se deberá marcar la casilla específica para la solicitud de este complemento y completar la información relacionada con sus hijos. En caso de no realizarlo durante la solicitud inicial, también puede solicitarse posteriormente, siempre que se cumplan los requisitos legales.

De acuerdo a los datos más recientes proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el complemento es recibido por cerca de un millón de pensiones y su alcance continuará expandiéndose tras la decisión del Supremo de reconocerlo también para los hombres.