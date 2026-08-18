En la apertura de mercados de este martes, 18 de agosto de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 27,28 euros y registran un volumen de 105285 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,81% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la cotización de Repsol mostró un claro sesgo alcista: 7 subidas y 3 caídas, con un final de cuatro avances consecutivos que refuerza el impulso.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 17.72%, mientras que la volatilidad anual se sitúa en el 31.03%. Dado que el 17.72% es menor que el 31.03%, se puede concluir que el comportamiento de Repsol ha sido mucho más estable en el último año en comparación con la última semana, lo que indica menos variaciones en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 27,28 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergética española con sede en Madrid (Campus Repsol) y una de las 35 empresas del Ibex 35. Su actividad abarca exploración y producción de petróleo y gas, refino y química y la comercialización de combustibles, electricidad y gas, además de proyectos de energías renovables.

Produce combustibles (gasolinas, diésel y queroseno), GLP, lubricantes, productos petroquímicos, así como electricidad y energía renovable. Presente en más de 30 países, opera una amplia red de estaciones de servicio y mantiene el objetivo de cero emisiones netas en 2050.