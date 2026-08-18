La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este martes, 18 de agosto de 2026 es de 12,69 euros y fijan un total de 556.221 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,02%.

Banco Santander mostró volatilidad en los últimos 10 días: comenzó al alza, encadenó un tramo bajista de tres sesiones y luego alternó movimientos, cerrando en positivo y con balance global casi neutro.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana ha sido del 10.61%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 29.78%. Dado que el 10.61% es menor que el 29.78%, podemos concluir que su comportamiento en el último año ha sido mucho más estable, a pesar de las variaciones que pueda experimentar en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,91 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras restar todos sus gastos, la ganancia final de la empresa asciende a 12.57B, que se traduce en un fondo de inversión.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es un grupo financiero internacional con domicilio social en Santander y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca y los servicios financieros, “produce” productos como cuentas, créditos, hipotecas, ahorro, inversión, seguros y pagos para particulares y empresas.

Su negocio se organiza en banca minorista y comercial, banca de inversión (Santander CIB) y financiación al consumo (Digital Consumer Bank), con presencia destacada en Europa y América. Fundado en 1857, cotiza en la Bolsa de Madrid (ticker: SAN) y forma parte del IBEX 35; su presidenta es Ana Botín.