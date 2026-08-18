La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este martes, 18 de agosto de 2026 es de 3,68 euros y documentan un total de 162.393 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,33%.

En los últimos 10 días, Telefonica mostró volatilidad con alternancias y rachas breves; no hubo días planos y el balance final es neutro, con tantas subidas como bajadas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Telefónica durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica se ha situado en un 10.36%, lo que es menor a su volatilidad anual del 25.37%. Esto indica que en este período reciente, su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el año completo, lo que sugiere una reducción en las variaciones de su valor en el mercado.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49M, ya que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional de telecomunicaciones que cotiza en el Ibex 35, con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Opera principalmente en Europa y Latinoamérica bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo, ofreciendo conectividad fija y móvil, banda ancha y televisión de pago.

Produce y gestiona redes e infraestructuras (fibra y 5G) y soluciones digitales como cloud, ciberseguridad, IoT y servicios mayoristas. Su línea de negocio abarca clientes residenciales, empresas y el segmento mayorista; fundada en 1924, es un actor clave del sector y referente en innovación y sostenibilidad.