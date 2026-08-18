El control del patrimonio es clave para determinar si corresponde mantener o devolver una prestación social.

En el mercado de euro y libra esterlina, la cotización subió 0.19% en la última semana, pero retrocede 2.53% en el último año, sugiriendo un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

Este martes, 18 de agosto de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8557 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,07%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra ha mostrado una ligera tendencia al alza hoy, consolidándose sobre el comportamiento de los días anteriores. Esta mejora en el valor sugiere un creciente interés por parte de los inversores y una recuperación en la confianza del mercado.

A pesar de la tendencia positiva actual, es importante seguir de cerca la evolución de la monedalibra en los próximos días para evaluar si esta subida se mantendrá o si será solo un repunte temporal.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina se sitúa en 1.79%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual de 3.45%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.