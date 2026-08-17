El precio del litro de combustible en España.

El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este lunes, 17 de agosto de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,69 euros, el de la gasolina 98 es de 1,89 euros y el del diésel es de 1,82 euros. En comparación con el pasado día, estas cifras reflejaron una variación del -0.33% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -0.56%.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el lunes, 17 de agosto de 2026:

Madrid: 1.619 euros hasta los 2.009 euros

Barcelona: 1.659 euros hasta los 1.979 euros

Valencia: 1.599 euros hasta los 1.934 euros

Granada: 1.719 euros hasta los 1.949 euros

Ceuta: 1.654 euros hasta los 1.654 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy lunes 17 de agosto en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este lunes:

Madrid: desde los 1.529 euros hasta los 1.919 euros

Barcelona: desde los 1.499 euros hasta los 1.849 euros

Valencia: desde los 1.489 euros hasta los 1.845 euros

Granada: desde los 1.589 euros hasta los 1.829 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.535 euros hasta los 1.869 euros.

Málaga: desde los 1.599 euros hasta los 1.839 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es gasolina sin plomo de 95 octanos, la opción estándar para la mayoría de coches. Su uso evita el picado, protege el motor, mantiene buen rendimiento y es más económica que la 98.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.719 euros y el máximo es de 2.029 euros

Barcelona: desde 1.809 euros hasta los 2.059 euros

Valencia: desde 1.759 euros hasta los 2.015 euros

Granada: desde 1.829 euros hasta los 1.999 euros

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España los combustibles convencionales para turismos son la gasolina (95 y 98, mayoritariamente E5 y con E10 en expansión) y el diésel (Gasóleo A, habitualmente B7). También se comercializan mezclas con biocarburantes dentro de los límites legales sin requerir cambios en el vehículo.

Como alternativas existen el GLP (autogás) y el gas natural vehicular (GNC para turismos y GNL sobre todo en pesados), además de la electricidad para vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables. El hidrógeno para pila de combustible está aún en fase incipiente, con pocas hidrogeneras operativas.