Buscan voluntarios que compren casas a solo un euro por propiedad en medio de las montañas. Foto: Shutterstock

Italia ofrece casas por apenas 1 euro y la posibilidad de transformarlas en su hogar, en un alojamiento turístico o en un negocio. Esta iniciativa ha beneficiado a más de mil personas y continúa expandiéndose en 77 municipios de 14 regiones del país.

Esta oportunidad real se presenta en diversos pueblos italianos situados en entornos montañosos y rurales, donde las autoridades se encuentran en la búsqueda de voluntarios dispuestos a adquirir y rehabilitar propiedades abandonadas como una medida para combatir la despoblación.

Buscan voluntarios que compren casas a solo un euro por propiedad en medio de las montañas. Foto: Shutterstock

En qué lugares se pueden comprar casas a 1 euro

El programa, que se inició en 2008 en Salemi (Sicilia) como respuesta al terremoto de 1968, se ha expandido a diversas regiones como Sicilia, Calabria, Cerdeña, Toscana, Piamonte, Marcas y Lazio. Las propiedades en venta simbólica por 1 euro son casas antiguas, muchas de las cuales constituyen ruinas o viviendas deshabitadas situadas en los centros históricos de pintorescos pueblos.

Ejemplos notables incluyen Rivello, un encantador pueblo situado en una colina verde, circunscrito por montañas, caracterizado por sus casas blancas y techos de terracota, así como localidades a orillas del Lago de Garda, donde las propiedades se distinguen por sus tejados rojos, iglesias imponentes y frondosos paisajes montañosos.

Estas propiedades se ofrecen precisamente con el propósito de revitalizar regiones que experimentan un significativo éxodo rural. Italia se enfrenta a una preocupante disminución demográfica: descendió de 60 millones de habitantes en 2014 a 58,9 millones en 2024 y se estima que bajará a 57,9 millones para 2030, conforme a datos oficiales.

La baja natalidad, en particular en el sur (7 nacimientos por cada 1000 habitantes en comparación con el promedio nacional de 6,4), así como una tasa de fertilidad de solo 1,18 hijos por mujer, aceleran el abandono de estos pueblos.

Buscan voluntarios que compren casas a solo un euro por propiedad en medio de las montañas. Foto: Shutterstock

Condiciones para unirse al programa

No es tan sencillo como pagar 1 euro y listo. Los ayuntamientos requieren un compromiso serio para asegurar la revitalización. Los adquirentes deben presentar un proyecto de restauración dentro de los seis meses posteriores a la compra, iniciar las obras en el primer año y concluirlas en un plazo máximo de tres años.

Asimismo, es obligatorio contratar una póliza bancaria o de seguro por un valor que oscila entre 1000 y 5000 euros, como garantía del cumplimiento de las reformas. El incumplimiento de estas disposiciones puede resultar en sanciones económicas.

Los costos reales trascienden el euro simbólico: se prevé una inversión aproximada de 20.000 euros en reformas, además de los gastos legales y administrativos y posibles incrementos debidos a la dificultad de acceder a mano de obra y materiales en áreas montañosas aisladas.

Por lo tanto, esta oportunidad está destinada a individuos con recursos y experiencia en la gestión de obras, ya sean familias, pequeños inversores o extranjeros que anhelan residir en entornos naturales excepcionales.

Casas por 1 euro en Italia: ventajas y oportunidades

Los beneficios son numerosos tanto para los compradores como para las comunidades. Los voluntarios que se presentan obtienen una propiedad a precio irrisorio que pueden transformar en su residencia principal, un bed & breakfast turístico o un pequeño comercio, contribuyendo al desarrollo local.

Pueblos pioneros como Mussomeli (más de 125 viviendas vendidas) y Sambuca di Sicilia (más de 100 propiedades) evidencian el éxito de la iniciativa, que atrae especialmente a extranjeros interesados en el estilo de vida italiano rural.

Para las localidades, el programa significa detener la extinción de sus centros históricos y reactivar la economía local. La Comisión Europea y el Ministerio de Economía italiano lo consideran un modelo innovador, aunque destacan que debe complementarse con otras medidas estructurales para alcanzar la sostenibilidad a largo plazo.

Al viajar a Italia, es fundamental conocer cuáles son los puestos de trabajo de mayor demanda, con el propósito de asegurar un ingreso adecuado para residir en dicho país europeo. Las posiciones más solicitadas incluyen:

Electricistas, plomeros, gasistas, soldadores (TIG, MIG, de arco, oxiacetilénico), carpinteros, choferes de colectivos y camiones, almaceneros, encargados de logística, operadores de carretillas elevadoras y operadores de CNC, así como torneros.