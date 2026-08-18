En la apertura de mercados de este martes, 18 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 16,78 euros y registran un volumen de 8199 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,18% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Enagás S.A mostró un comportamiento mixto y volátil: debilidad inicial, repunte a mitad de periodo, nuevas caídas y cierre con leve recuperación, dejando un balance prácticamente plano y sin tendencia clara.

Fuente: narrativas-es

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 5.41%, lo cual es considerablemente menor que su volatilidad anual del 21.96%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año. La reducción en la volatilidad semanal sugiere un período de menor inestabilidad en los precios, lo que puede ser favorable para los inversores.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene luego de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid, es el gestor técnico del sistema gasista español y la principal compañía de transporte de gas natural del país. No produce gas: diseña, construye, mantiene y opera infraestructuras como gasoductos, plantas de regasificación y almacenamientos subterráneos; cotiza en el Ibex 35.

Su línea de negocio se centra en actividades reguladas de transporte y regasificación en España, complementadas por proyectos de gases renovables (biometano e hidrógeno) y el desarrollo del corredor H2Med. Datos de interés: fundada en 1972, opera la mayor parte de la red troncal y varias plantas de GNL en España (por ejemplo, Barcelona, Cartagena y Huelva) y el hub logístico de El Musel (Gijón).