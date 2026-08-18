La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este martes, 18 de agosto de 2026 es de 20,08 euros y documentan un total de 284.271 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,3%.

En los últimos diez días, Iberdrola S.A. empezó con dos subidas, siguió con dos caídas, repuntó dos sesiones y terminó con cuatro descensos seguidos, dejando un balance claramente bajista.

La variación del Iberdrola durante la última semana

En la última semana, Iberdrola ha presentado una volatilidad del 8.31%, lo que es menor a su volatilidad anual del 14.81%. Esto indica que, en comparación con el comportamiento de su acción en el último año, la reciente estabilidad sugiere que su comportamiento es mucho más estable en este periodo reciente, con menos variaciones en su cotización.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, después de descontar todos los gastos, se sitúa en 5.61B, que corresponde al fondo de inversión disponible de la empresa.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y produce principalmente energía renovable (eólica, solar e hidroeléctrica), además de otras tecnologías complementarias.

Su negocio se organiza en Redes (transmisión y distribución), Renovables y Generación y Clientes. Es una de las mayores utilities del mundo, cotiza en el Ibex 35 y opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y México, con fuerte enfoque en redes inteligentes y descarbonización.