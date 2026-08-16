Los nacidos entre 1960 y 1970 tienen los años de cotización necesarios para cobrar el 100% de la jubilación. (Fuente: Shutterstock).

La pensión de jubilación constituye una de las prestaciones fundamentales de la Seguridad Social y, para la mayoría de los trabajadores, se convierte en el principal sustento económico tras el cese de la actividad laboral.

Por ello, recibir el 100% de la pensión contributiva se ha convertido en una de las aspiraciones más comunes en los últimos años de la vida profesional.

Para acceder a dicho importe íntegro, es esencial alcanzar la edad legal de jubilación. En 2026, aquellos que nacieron entre 1960 y 1970 podrán hacerlo, ya que alcanzarán la edad ordinaria de retiro que les permitirá percibir la pensión completa.

Buena noticia de la seguridad social para pensionistas de 1960 a 1970

Para el presente año, la Seguridad Social ha afirmado que la edad de jubilación será de 66 años y 10 meses. Es importante aclarar que se presentará la opción de jubilación a los 65 años siempre que se haya cotizado al menos 38 años y 3 meses.

Serán los individuos nacidos en la década del 60 quienes alcancen la edad de jubilación ordinaria. Esto significa que podrán optar por la jubilación ordinaria y recibir el 100% de la base reguladora, siempre y cuando cuenten con 38 años y 3 meses de tiempo cotizado.

En cualquier situación, si no alcanzan dicha cotización, deberán esperar a cumplir la edad de 66 años y 10 meses. Sin embargo, aquellos que deseen acceder a la jubilación anticipada podrán hacerlo a partir de los 63 años, siempre y si cumplen con el requisito de cotización (38 años y 3 meses o más).

Los nacidos entre 1960 y 1970 tienen los años de cotización necesarios para cobrar el 100% de la jubilación. Shutterstock

Condiciones para jubilarse en 2026

Las personas nacidas entre 1960 y 1970 comenzarán a alcanzar la edad de jubilación en el año 2026. En concreto, aquellos individuos que nacieron en 1962 podrán acceder a la pensión si acreditan un total de 38 años y tres meses de cotización.

Para acceder a la jubilación en España, uno de los requisitos fundamentales consiste en alcanzar la edad legal establecida. En 2026, esta será de 66 años y diez meses para aquellos que hayan cotizado menos de 38 años y tres meses . En contraste, quienes superen dicho período podrán jubilarse a los 65 años.

Además, se requiere haber cotizado un mínimo de 15 años al sistema de pensiones, de los cuales al menos dos deben corresponder a los 15 años inmediatamente anteriores al momento en que se solicita la jubilación.

Por otro lado, es imperativo estar dado de alta en la Seguridad Social el día en que se presente la solicitud.

Los nacidos entre 1960 y 1970 tienen los años de cotización necesarios para cobrar el 100% de la jubilación. Shutterstock

En 2026 finaliza la transición: la edad de jubilación será de 67 años

La reforma aprobada en 2011 instituyó un periodo transitorio que se extiende desde 2013 hasta 2027 para incrementar la edad de jubilación. A continuación, se detallan los años que es necesario haber cotizado para poder acceder a la jubilación a los 65 años sin sufrir disminución en la pensión.