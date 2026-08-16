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Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este domingo, 16 de agosto de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,7 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,91 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,83 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 0.64% en el precio de la gasolina y del 0.97% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este domingo, 16 de agosto de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.619 euros hasta los 2.009 euros

Barcelona: 1.659 euros hasta los 1.974 euros

Valencia: 1.599 euros hasta los 1.934 euros

Granada: 1.719 euros hasta los 1.914 euros

Ceuta: 1.654 euros hasta los 1.654 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy domingo 16 de agosto en España?

Durante este domingo, 16 de agosto de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.529 euros hasta los 1.919 euros

Barcelona: desde los 1.499 euros hasta los 1.814 euros

Valencia: desde los 1.489 euros hasta los 1.845 euros

Granada: desde los 1.589 euros hasta los 1.764 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.755 euros hasta los 1.815 euros.

Málaga: desde los 1.583 euros hasta los 1.839 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.789 euros y el máximo es de 2.029 euros

Barcelona: desde 1.835 euros hasta los 1.944 euros

Valencia: desde 1.894 euros hasta los 2.015 euros

Granada: desde 1.855 euros hasta los 1.915 euros euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):