Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a reducir gastos.

Este lunes, 6 de julio de 2026, abastecer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,51 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, normalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,51 euros y el diésel ronda los 1,52 euros por litro. Esta diferencia del -0.25% en la gasolina y del 0.96% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el lunes, 6 de julio de 2026:

Madrid: 1.39 euros hasta los 1.749 euros

Barcelona: 1.309 euros hasta los 1.699 euros

Valencia: 1.309 euros hasta los 1.683 euros

Granada: 1.339 euros hasta los 1.679 euros

Ceuta: 1.398 euros hasta los 1.398 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy lunes 6 de julio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este lunes:

Madrid: desde los 1.389 euros hasta los 1.689 euros

Barcelona: desde los 1.319 euros hasta los 1.674 euros

Valencia: desde los 1.269 euros hasta los 1.699 euros

Granada: desde los 1.339 euros hasta los 1.659 euros

Ceuta: desde los 1.379 euros hasta los 1.379 euros

Zaragoza: desde los 1.327 euros hasta los 1.679 euros.

Málaga: desde los 1.439 euros hasta los 1.665 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.549 euros y el máximo es de 1.835 euros

Barcelona: desde 1.609 euros hasta los 1.799 euros

Valencia: desde 1.529 euros hasta los 1.835 euros

Granada: desde 1.619 euros hasta los 1.809 euros euros

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España los combustibles más comunes son la gasolina (95 y 98) y el diésel, disponibles en la mayoría de estaciones. También se usan mezclas con biocombustibles (bioetanol en la gasolina y biodiésel en el gasóleo) para reducir emisiones sin cambiar de vehículo.

Entre las alternativas destacan el GLP (autogás) y el gas natural vehicular (GNC y GNL), habituales en flotas y algunos turismos. Además, crecen los vehículos eléctricos de batería e híbridos enchufables, que “repostan” electricidad y los de hidrógeno, aún con infraestructura limitada.