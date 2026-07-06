En el día de hoy, 6 de julio de 2026, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Endesa (ELE) se cotizan en el IBEX 35 a un precio de 39.77 euros por unidad. Con un volumen de negociación de 30,291 acciones, este valor representa una variación del -0.82% respecto a la jornada anterior, indicando un leve descenso en el interés de los inversores por la compañía.

En los últimos 10 días, Endesa SA encadenó una racha alcista de seis sesiones, sufrió una corrección, repuntó en las dos siguientes y cerró con un nuevo retroceso, dejando un saldo general positivo aunque con señales de volatilidad al final.

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 25.63%, considerablemente mayor que la volatilidad anual del 19.46%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este corto periodo.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 40,1 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos. Después de deducir todos los gastos operativos generales, la ganancia final asciende a 1.89B, que representa el fondo de inversión disponible para la empresa.

La historia de Endesa

Endesa es una empresa energética española con sede en Madrid y actividad principal en España y Portugal. Se dedica a generar, distribuir y vender electricidad y gas, produciendo energía de fuentes renovables (hidráulica, eólica, solar) y convencionales (nuclear y térmica).

Sus líneas de negocio incluyen generación, redes y comercialización, además de servicios energéticos y movilidad eléctrica (Endesa X). Cotiza en el Ibex 35, pertenece al Grupo Enel como accionista mayoritario y es una de las mayores utilities del mercado ibérico, con foco en descarbonización y digitalización.