El precio del litro de combustible en España.

Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a economizar.

Este sábado, 4 de julio de 2026, reponer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,53 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, comúnmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,53 euros y el diésel ronda los 1,53 euros por litro. Esta diferencia del -0.63% en la gasolina y del -0.29% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el sábado, 4 de julio de 2026:

Madrid: 1.427 euros hasta los 1.749 euros

Barcelona: 1.329 euros hasta los 1.645 euros

Valencia: 1.319 euros hasta los 1.605 euros

Granada: 1.479 euros hasta los 1.605 euros

Ceuta: 1.398 euros hasta los 1.398 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy sábado 4 de julio en España?

Durante este sábado, 4 de julio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.409 euros hasta los 1.689 euros

Barcelona: desde los 1.335 euros hasta los 1.676 euros

Valencia: desde los 1.339 euros hasta los 1.669 euros

Granada: desde los 1.469 euros hasta los 1.589 euros

Ceuta: desde los 1.379 euros hasta los 1.379 euros

Zaragoza: desde los 1.577 euros hasta los 1.639 euros.

Málaga: desde los 1.499 euros hasta los 1.668 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina de 95 octanos (RON) es sin plomo y la más común; reduce el picado del motor, proporciona buenas prestaciones con un consumo eficiente y, por lo general, es más económica que la 98.

¿Cuál es la gasolina 98?

En España, la gasolina 98 es un combustible de 98 octanos (RON) pensado para motores de alta compresión; ofrece mayor resistencia al autoencendido (menos picado), puede mejorar suavidad y rendimiento y, gracias a sus aditivos, ayuda a mantener más limpio el motor; en motores no preparados, la diferencia frente a 95 suele ser mínima.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.549 euros y el máximo es de 1.835 euros

Barcelona: desde 1.549 euros hasta los 1.805 euros

Valencia: desde 1.524 euros hasta los 1.829 euros

Granada: desde 1.639 euros hasta los 1.769 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Mantén una velocidad constante, usa marchas largas y acelera con suavidad.

Revisa la presión de los neumáticos y elimina peso y baca innecesarios.

Planifica rutas, evita atascos y apaga el motor en paradas prolongadas.