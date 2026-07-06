En la apertura de mercados de este lunes, 6 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en el IBEX 35 se negocian a 3,54 euros y registran un volumen de 222835 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,39% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la cotización de Telefónica arrancó al alza, encadenó seis caídas, rebotó dos sesiones y cedió de nuevo al final, dejando un saldo claramente bajista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 25.92%, que es superior a la volatilidad anual del 24.94%. Este incremento indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en comparación con el año anterior.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que significa que ha generado una ganancia significativa tras restar los costos directos de producción o adquisición de productos. Sin embargo, al considerar todos los gastos operativos generales, la ganancia final se sitúa en -49.00M, mostrando que, a pesar del beneficio bruto, la compañía ha tenido un fondo negativo tras deducir todos sus costos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones que cotiza en el Ibex 35, con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Se dedica a ofrecer servicios de conectividad fija y móvil, fibra, 5G y televisión de pago, operando con las marcas Movistar, O2 y Vivo en Europa y Latinoamérica.

Su línea de negocio abarca clientes particulares, empresas y mayorista y se complementa con Telefónica Tech para soluciones de nube, ciberseguridad, IoT y analítica de datos. Datos de interés: fundada en 1924, ticker TEF, amplia huella internacional y redes de fibra y 5G de referencia.