En la apertura de mercados de este lunes, 6 de julio de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 22,92 euros y registran un volumen de 291670 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,79% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, BBVA empezó con dos caídas, tuvo un breve vaivén y cerró con seis alzas seguidas, consolidando un claro sesgo alcista y mayor presión compradora.

Fuente: narrativas-es

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se situó en 10.55%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual, que fue de 29.90%. Esto indica que el comportamiento de BBVA en el último período ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones experimentadas a lo largo del año. La diferencia en estas cifras sugiere un entorno más calmado y predecible para la acción de la empresa en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,92 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. A su vez, la ganancia final alcanzada es de 10.05B, que se obtiene tras deducir todos sus gastos y establecer un fondo de inversión.

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La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) es un grupo financiero español con sede social en Bilbao y centro corporativo en Madrid. Se dedica a la banca y los servicios financieros, produciendo y ofreciendo productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y banca digital.

Su línea de negocio incluye banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, gestión de activos, seguros y pagos. Datos de interés: cotiza en el Ibex 35 (ticker BBVA), tiene presencia destacada en España, México y Turquía y es referente en digitalización y sostenibilidad.