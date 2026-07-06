En la apertura de mercados de este lunes, 6 de julio de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 12,49 euros y registran un volumen de 1923669 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,6% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, tras un inicio débil con descensos consecutivos y un tropiezo intermedio, la acción encadenó una racha prolongada de avances, consolidando una tendencia alcista y cerrando con claro impulso.

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Banco Santander se ha situado en un 7.72%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 30.04%. Esto indica que, a corto plazo, el comportamiento de Banco Santander es mucho más estable en comparación con las variaciones observadas durante el último año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,49 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Además, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es un grupo financiero español del Ibex 35 (ticker: SAN), fundado en 1857. Su sede corporativa está en Boadilla del Monte (Madrid) y su domicilio social en Santander (Cantabria).

Ofrece productos y servicios bancarios: cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos, seguros y banca de inversión. Opera en banca minorista y de consumo, corporativa y de inversión y plataformas digitales, con presencia en Europa y América, más de 160 millones de clientes y más de 200.000 empleados.