Este lunes, 6 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG)se negocian a 16,85 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 18.339. Esta cifra refleja una variación del -0,47% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Enagás S.A mostró una tendencia claramente bajista: 7 caídas y 3 subidas, con un breve repunte de dos jornadas al inicio y otro aislado antes de terminar con dos descensos consecutivos.

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha experimentado una volatilidad del 11.73%, que es significativamente menor que la volatilidad anual del 21.82%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo una menor cantidad de variaciones en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,27 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, que se obtiene al deducir todos los gastos de su fondo de inversión.

La historia de Enagás

Enagás es una compañía energética española del Ibex 35 con sede en Madrid. Es el transportista y gestor técnico del sistema gasista en España: posee y opera la red troncal de gasoductos, plantas de regasificación de GNL y almacenamientos, garantizando la seguridad de suministro.

No produce gas; su negocio es regulado de infraestructuras y servicios (transporte, regasificación y almacenamiento) y, crecientemente, proyectos de gases renovables e hidrógeno (como H2Med) y descarbonización. Fundada en 1972 y cotizada como ENG.MC, también tiene participaciones en activos internacionales y es referencia en sostenibilidad y transición energética.