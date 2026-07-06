Este lunes, 6 de julio de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 21,88 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 106.855. Esta cifra refleja una variación del 0,45% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la cotización mostró un claro sesgo alcista: 7 sesiones de subida y 3 de caída, sin jornadas planas, con correcciones puntuales y cierre en alza.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, Repsol ha presentado una volatilidad del 14.62%, que es significativamente menor que su volatilidad anual del 30.10%. Esto indica que el comportamiento de la acción de Repsol ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. La menor volatilidad semanal sugiere que la acción ha tenido menos fluctuaciones en su precio recientemente, lo que puede ser interpretado como un signo de estabilidad en el corto plazo.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,18 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene tras deducir todos sus gastos y refleja el fondo de inversión disponible.

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La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía española con sede en Madrid y presencia internacional. Cotiza en el Ibex 35 y opera en toda la cadena de valor: upstream, refino y química, comercial y movilidad, trading y generación baja en carbono y renovable.

Produce petróleo y gas, combustibles y lubricantes, GLP y asfaltos, productos petroquímicos, electricidad renovable y biocombustibles (incluido SAF). Gestiona refinerías en Cartagena, Tarragona, A Coruña, Puertollano y Petronor (Bizkaia), cuenta con una amplia red de estaciones en la Península Ibérica y aspira a emisiones netas cero en 2050.