Este lunes, 6 de julio de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 4,44 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 102.282. Esta cifra refleja una variación del 0,36% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Mapfre arrancó con tres caídas, repuntó, sufrió otra leve corrección y luego encadenó cinco subidas seguidas, cerrando el periodo con claro sesgo alcista.

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, Mapfre ha registrado una volatilidad de 10.04%, lo que es inferior a su volatilidad anual de 20.91%. Esto indica que, en el corto plazo, su comportamiento es mucho más estable en comparación con las variaciones observadas durante el último año. La menor volatilidad reciente sugiere que, a pesar de un panorama económico incierto, las fluctuaciones en el valor de Mapfre han sido relativamente controladas.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,44 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora multinacional española que cotiza en el Ibex 35, con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica a la protección financiera mediante seguros y servicios asociados, produciendo pólizas y soluciones de gestión del riesgo para particulares y empresas.

Su línea de negocio incluye Seguros No Vida (auto, hogar, salud, empresas), Vida y Ahorro, reaseguro (MAPFRE RE), asistencia y gestión de inversiones (MAPFRE AM). Tiene presencia en más de 40 países, es líder en España y un actor destacado en Latinoamérica, con una amplia red de oficinas y millones de clientes.