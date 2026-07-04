Confirmado | Alemania impedirá la entrada y salida del país a quienes tengan el pasaporte vigente pero no cumplan este requisito obligatorio.

Las autoridades alemanas confirmaron que los viajeros deberán cumplir con una condición indispensable para poder ingresar y salir del país, incluso si cuentan con el pasaporte vigente. La medida alcanza también a turistas y pasajeros que viajen dentro del espacio europeo y será controlada de manera estricta, especialmente por las aerolíneas.

Según las recomendaciones oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Alemania exige que toda la documentación presentada esté en vigor tanto al entrar como al abandonar el territorio. Además, en los próximos meses entrará en funcionamiento el nuevo sistema ETIAS, una autorización digital obligatoria para ciudadanos de países exentos de visado.

Ya es oficial | Alemania prohibirá la entrada y salida al país a quienes tengan el pasaporte vigente pero no cumplan este requisito obligatorio. (Fuente: Freepik)

Alemania advierte a europeos: no dejarán ingresar con documentos inválidos

El Gobierno alemán ha enfatizado que, para los ciudadanos europeos, tanto el DNI físico como el pasaporte son documentos válidos para la entrada al país, siempre que ambos se encuentren vigentes durante toda la estancia, incluida la salida del territorio alemán. Cabe destacar que los ciudadanos de la Unión Europea están completamente exentos de tramitar autorizaciones adicionales como ETIAS para circular por el espacio Schengen.

Las autoridades remarcaron que las compañías aéreas, especialmente las de bajo coste, rechazan el embarque de pasajeros con documentación vencida. Este procedimiento de control estricto por parte de las compañías aéreas está regulado internacionalmente por el Convenio de Chicago de la OACI y las directivas de la IATA, estando vigente de manera obligatoria y global desde hace décadas para evitar sanciones por el transporte de pasajeros inadmisibles. La disposición también alcanza a menores de edad.

Adicionalmente, se ha especificado que el DNI digital, el Libro de Familia, la tarjeta sanitaria, el carnet de conducir o certificados de nacimiento no serán considerados como documentos de viaje en ninguna circunstancia. Dada la alta incidencia de robos de documentación a turistas, se aconseja llevar el pasaporte junto al DNI físico.

ETIAS: requisitos y obligatoriedad para entrar en Alemania

La Unión Europea implementará el ETIAS, una autorización electrónica de viaje que será necesaria para ingresar a Alemania y a otros 29 países europeos. Este sistema estará destinado a ciudadanos de 59 países que están exentos de visado.

Ya es oficial | Alemania prohibirá la entrada y salida al país a quienes tengan el pasaporte vigente pero no cumplan este requisito obligatorio. Fuente: Shutterstock

El documento permitirá múltiples entradas de corta duración, de hasta 90 días, y tendrá una validez de tres años o hasta la fecha de vencimiento del pasaporte utilizado en la solicitud.

Aunque en un inicio se anticipó su implementación antes, las autoridades europeas han señalado que el sistema entrará en funcionamiento durante el último trimestre de 2026 y se aplicará de manera progresiva en etapas transicionales hasta convertirse en obligatorio.

Requisitos de entrada y consejos para viajar a Alemania

Las autoridades europeas señalaron que actualmente no existen restricciones específicas para viajar a Alemania y que todo el país es considerado una zona segura. Sin embargo, se recomienda extremar las precauciones en grandes ciudades y áreas turísticas.

Asimismo, aconsejan contar con la Tarjeta Sanitaria Europea para acceder a la cobertura médica dentro de la Unión Europea y contratar seguros de viaje que incluyan hospitalización o repatriación.

Adicionalmente, las autoridades recordaron que pueden existir controles en fronteras terrestres, por lo que todos los viajeros deberán portar documentación válida durante todo el trayecto.