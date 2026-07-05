Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a evitar sobrecostes.

Este domingo, 5 de julio de 2026, reponer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,5 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, comúnmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,5 euros y el diésel ronda los 1,51 euros por litro. Esta diferencia del -4.36% en la gasolina y del -1.65% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el domingo, 5 de julio de 2026:

Madrid: 1.39 euros hasta los 1.749 euros

Barcelona: 1.309 euros hasta los 1.659 euros

Valencia: 1.309 euros hasta los 1.624 euros

Granada: 1.339 euros hasta los 1.605 euros

Ceuta: 1.398 euros hasta los 1.398 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy domingo 5 de julio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este domingo:

Madrid: desde los 1.389 euros hasta los 1.689 euros

Barcelona: desde los 1.319 euros hasta los 1.674 euros

Valencia: desde los 1.269 euros hasta los 1.669 euros

Granada: desde los 1.339 euros hasta los 1.599 euros

Ceuta: desde los 1.379 euros hasta los 1.379 euros

Zaragoza: desde los 1.327 euros hasta los 1.645 euros.

Málaga: desde los 1.439 euros hasta los 1.665 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina de 95 octanos (RON) es sin plomo y la más común; reduce el picado del motor, proporciona buenas prestaciones con un consumo eficiente y, por lo general, es más económica que la 98.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.599 euros y el máximo es de 1.835 euros

Barcelona: desde 1.565 euros hasta los 1.779 euros

Valencia: desde 1.589 euros hasta los 1.835 euros

Granada: desde 1.695 euros hasta los 1.769 euros

¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los ciudadanos para ahorrar combustible en el auto: