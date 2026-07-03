En numerosas localidades y estaciones de servicio de España, el valor por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este viernes, 3 de julio de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,53 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,73 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,54 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros modificó en un 1.8% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del 1.73%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este viernes, 3 de julio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.417 euros hasta los 1.749 euros

Barcelona: 1.289 euros hasta los 1.729 euros

Valencia: 1.399 euros hasta los 1.685 euros

Granada: 1.485 euros hasta los 1.619 euros

Ceuta: 1.398 euros hasta los 1.398 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy viernes 3 de julio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este viernes:

Madrid: desde los 1.387 euros hasta los 1.769 euros

Barcelona: desde los 1.335 euros hasta los 1.689 euros

Valencia: desde los 1.369 euros hasta los 1.675 euros

Granada: desde los 1.459 euros hasta los 1.629 euros

Ceuta: desde los 1.379 euros hasta los 1.379 euros

Zaragoza: desde los 1.468 euros hasta los 1.645 euros.

Málaga: desde los 1.469 euros hasta los 1.659 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.599 euros y el máximo es de 1.899 euros

Barcelona: desde 1.545 euros hasta los 1.809 euros

Valencia: desde 1.574 euros hasta los 1.855 euros

Granada: desde 1.669 euros hasta los 1.799 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Mantén una velocidad constante, usa marchas largas y acelera con suavidad.

Revisa la presión de los neumáticos y elimina peso y baca innecesarios.

Planifica rutas, evita atascos y apaga el motor en paradas prolongadas.