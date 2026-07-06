Este lunes, 6 de julio de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB)se negocian a 3,2 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 1.381.886. Esta cifra refleja una variación del 0,63% en comparación con el día de ayer.

La cotización de Banco de Sabadell S.A cayó al inicio, rebotó brevemente, volvió a ceder y luego sumó seis sesiones al alza, cerrando el periodo con un claro sesgo alcista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 6.45%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 27.82%. Dado que 6.45% es menor que 27.82%, se puede concluir que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, presentando así menos variaciones en su desempeño.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,2 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española del Ibex 35, con sede social en Alicante y centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Se dedica a la banca comercial y de empresas, ofreciendo servicios financieros a particulares, pymes y grandes corporaciones.

Produce y distribuye productos financieros como cuentas, préstamos e hipotecas, tarjetas, gestión de activos y seguros (a través de alianzas) y opera también en banca privada y de inversión. Su línea de negocio principal es la banca minorista y para pymes en España, con presencia internacional vía TSB en el Reino Unido; fue fundada en 1881 en Sabadell y cotiza en BME con el ticker SAB.