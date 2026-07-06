La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este lunes, 6 de julio de 2026 es de 12,74 euros y fijan un total de 107.238 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,67%.

En los últimos 10 días, Caixabank SA pasó de un inicio débil con dos descensos, a una breve recuperación seguida de dos nuevas caídas, para culminar con cinco avances consecutivos, lo que sugiere un balance positivo y un impulso alcista al cierre del periodo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank durante la última semana se ha situado en un 10.66%, mientras que la volatilidad anual ha sido de 24.11%. Dado que el 10.66% es menor que el 24.11%, podemos concluir que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en el último año. Esto indica una reducción en las variaciones en el corto plazo, lo que sugiere una menor inestabilidad reciente en comparación con el comportamiento general del año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,74 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.79B, que es el fondo de inversión disponible para la empresa.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un grupo bancario español que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede social en Valencia. No produce bienes; ofrece y distribuye productos financieros (cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y seguros) con líneas de negocio en banca minorista, de empresas y corporativa, gestión de activos y pagos.

Datos de interés: es líder en banca minorista en España tras la integración de Bankia y opera también en Portugal a través de BPI, con sólidas capacidades digitales (CaixaBankNow e imagin). Su principal accionista es CriteriaCaixa y cuenta con una amplia red de oficinas y cajeros y un marcado enfoque en sostenibilidad y obra social.