La cotización de las activos de Servicios Públicos Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este lunes, 6 de julio de 2026 es de 21,21 euros y documentan un total de 161.344 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,55%.

Iberdrola S.A. mostró un inicio débil con dos sesiones a la baja, seguido de cuatro avances consecutivos; tras una leve corrección, repuntó dos días y cerró con retroceso. El balance de los últimos 10 días es alcista moderado, con cierta volatilidad y toma de beneficios al final.

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en un 15.80%, superior a la volatilidad anual del 14.68%. Esta diferencia indica que el comportamiento reciente de la acción de Iberdrola es inestable y ha presentado muchas variaciones. La cifra porcentual más alta en la última semana refleja una mayor incertidumbre en el mercado en comparación con el comportamiento más estable que ha mostrado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa asciende a 23.88B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de considerar los gastos operativos generales. Después de descontar todos los gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, lo que refleja el fondo de inversión generado por la empresa.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad y gas y produce sobre todo energía renovable (eólica, solar e hidroeléctrica), además de otras tecnologías convencionales.

Su negocio se organiza en Redes, Renovables y Generación y Clientes, con soluciones inteligentes para hogares y empresas. Opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y México, entre otros. Es una de las mayores utilities del mundo y un referente en la transición energética, con fuerte apuesta por redes y eólica marina.