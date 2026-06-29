En numerosas localidades y estaciones de servicio de España, el importe por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este lunes, 29 de junio de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,41 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,6 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,48 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros modificó en un -0.12% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del -0.34%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este lunes, 29 de junio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.359 euros hasta los 1.689 euros

Barcelona: 1.229 euros hasta los 1.619 euros

Valencia: 1.279 euros hasta los 1.599 euros

Granada: 1.319 euros hasta los 1.609 euros

Ceuta: 1.439 euros hasta los 1.478 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy lunes 29 de junio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este lunes:

Madrid: desde los 1.299 euros hasta los 1.619 euros

Barcelona: desde los 1.209 euros hasta los 1.559 euros

Valencia: desde los 1.219 euros hasta los 1.569 euros

Granada: desde los 1.219 euros hasta los 1.559 euros

Ceuta: desde los 1.379 euros hasta los 1.409 euros

Zaragoza: desde los 1.209 euros hasta los 1.539 euros.

Málaga: desde los 1.329 euros hasta los 1.565 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

En España, la gasolina de 98 octanos (RON) está orientada a motores de alta relación de compresión; soporta mejor la detonación o autoencendido (menos cascabeleo), puede mejorar la suavidad y el rendimiento y, por sus aditivos, contribuye a mantener el motor más limpio; en motores que no la requieren, la diferencia frente a la 95 suele ser muy pequeña.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.419 euros y el máximo es de 1.859 euros

Barcelona: desde 1.535 euros hasta los 1.689 euros

Valencia: desde 1.499 euros hasta los 1.725 euros

Granada: desde 1.585 euros hasta los 1.659 euros

Ceuta: desde los 1.409 euros hasta los 1.429 euros

Zaragoza: desde los 1.499 euros hasta los 1.685 euros.

Málaga: desde los 1.599 euros hasta los 1.699 euros.

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las estaciones de servicio de España son los siguientes: