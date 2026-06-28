El precio del litro de combustible en España.

Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a economizar.

Este domingo, 28 de junio de 2026, reponer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,42 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, comúnmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,42 euros y el diésel ronda los 1,48 euros por litro. Esta diferencia del -0.14% en la gasolina y del 0.32% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el domingo, 28 de junio de 2026:

Madrid: 1.359 euros hasta los 1.689 euros

Barcelona: 1.229 euros hasta los 1.615 euros

Valencia: 1.279 euros hasta los 1.579 euros

Granada: 1.319 euros hasta los 1.575 euros

Ceuta: 1.478 euros hasta los 1.478 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy domingo 28 de junio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este domingo:

Madrid: desde los 1.299 euros hasta los 1.619 euros

Barcelona: desde los 1.209 euros hasta los 1.559 euros

Valencia: desde los 1.219 euros hasta los 1.569 euros

Granada: desde los 1.219 euros hasta los 1.509 euros

Ceuta: desde los 1.409 euros hasta los 1.409 euros

Zaragoza: desde los 1.209 euros hasta los 1.539 euros.

Málaga: desde los 1.329 euros hasta los 1.565 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 es un combustible sin plomo con 95 octanos (RON 95) y constituye la opción estándar para la mayoría de los automóviles. Proporciona buen desempeño y eficiencia, ayuda a prevenir la detonación del motor, resulta más barata que la 98 y es fácil de encontrar.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es de 98 octanos (RON), más resistente al picado que la 95; beneficia a motores de alta compresión o turbo al permitir un funcionamiento más suave y eficiente y suele incorporar aditivos que ayudan a mantener limpio el motor.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.489 euros y el máximo es de 1.859 euros

Barcelona: desde 1.415 euros hasta los 1.669 euros

Valencia: desde 1.509 euros hasta los 1.725 euros

Granada: desde 1.585 euros hasta los 1.655 euros

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las estaciones de servicio de España son los siguientes: