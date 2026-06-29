Este lunes, 29 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,64 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 310.097. Esta cifra refleja una variación del -0,38% en comparación con el día pasado.

En los últimos diez días, la cotización de Telefonica fue mayormente bajista, con cinco descensos seguidos, un leve repunte a mitad del periodo y cuatro nuevas caídas, lo que sugiere presión vendedora persistente.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se sitúa en un 24.04%, mientras que su volatilidad anual es del 24.63%. Dado que el 24.04% es menor que el 24.63%, podemos concluir que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones habituales del mercado, la variabilidad reciente de Telefónica ha sido relativamente moderada.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49.00M, lo que indica que, tras deducir todos sus gastos, la empresa ha quedado con un fondo de inversión negativo.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones, integrante del Ibex 35, con sede en el Distrito Telefónica (Madrid). Se dedica a ofrecer servicios fijos y móviles, banda ancha y TV de pago, opera infraestructuras de fibra y 5G y produce contenidos audiovisuales a través de Movistar Plus+.

Su línea de negocio cubre clientes residenciales y empresas (Telefónica Tech: cloud, ciberseguridad, IoT) bajo marcas como Movistar (España y Latinoamérica), O2 (Europa) y Vivo (Brasil). Fundada en 1924, tiene presencia destacada en Europa y Latinoamérica y es un actor clave en el despliegue de fibra y 5G en España.