En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este domingo, 28 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 1.793,96 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,15% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento, lo que podría señalar un repunte en el mercado de criptomonedas.

En la última semana, Ethereum descendió un -5.74%, prolongando una tendencia bajista que en el último año acumula un -61.38% en su cotización. Esta evolución refleja una rentabilidad negativa pronunciada para los tenedores en el periodo anual y señala debilidad persistente del precio en el corto plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum es del 30.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 55.47%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.