En el arranque de la jornada de este 29 de junio de 2026, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) se han ubicado en 4.30 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 152,394 acciones. Esta cifra representa una leve variación a la baja del -0.19% en comparación con la sesión anterior.

Mapfre tuvo un desempeño mixto en los últimos 10 días: empezó con dos subidas, repuntó a mitad del periodo, luego encadenó tres caídas y terminó con altibajos, sin una tendencia clara.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en un 13.46%, que es menor en comparación con la volatilidad anual del 20.97%. Esto indica que el comportamiento de las acciones de Mapfre en el último período es mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo menos variaciones y un entorno más predecible para los inversores en este corto plazo.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,32 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa se sitúa en 967.5M, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora española que cotiza en el IBEX 35. Tiene su sede en Majadahonda (Madrid) y se dedica al seguro y reaseguro, con productos de vida, no vida, salud, autos y soluciones para particulares y empresas.

Su línea de negocio abarca seguros, reaseguros (a través de MAPFRE RE) y gestión del ahorro e inversión. Fundada en 1933, opera en más de 40 países, con una amplia red de distribución y millones de clientes, siendo referente en España y Latinoamérica.